Letta va a sinistra e si scrolla da dosso la DC | il discorso come segretario PD fra ius soli e voto ai 16enni

In diretta streaming dal Nazareno, Enrico Letta snocciola il suo discorso, per lo più a braccio, da neo segretario: i punti salienti dell'intervento forse più a sinistra di quanto chiunque si aspettasse dall'uomo che è stato considerato più al centro di tutti Eletto con 860 voti a favore, 2 no e 4 astenuti, Enrico Letta è ufficialmente il nuovo segretario del PD. Il settimo, se non consideriamo i reggenti. Giacca senza cravatta, un canovaccio di punti salienti da affrontare ma nulla di troppo preparato per iscritto, preferisce andare a braccio.Niente assemblea, nessun contraddittorio pubblico: il Covid lo impedisce, ed è così che Letta fa il suo intervento in diretta streaming dal "palco" del Nazareno. Una novità, come lo è il suo stesso ...

