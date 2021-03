Isola dei famosi, scoppia la prime lite tra i naufraghi per una pelliccia: il retroscena (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 non è ancora cominciata e già pare sia scoppiata la prima lite. A fare scintille sarebbero state due naufraghe e il motivo della discussione è una pelliccia. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: anticipazioni sulla prima puntata Dando solo questi elementi e sapendo come è composto il cast del programma condotto da Ilary Blasi che prenderà il via lunedì 15 marzo, viene subito da scommettere che uno dei due concorrenti coinvolti sia l’ex gieffina Daniela Martani. Ed è proprio così. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, le protagoniste della prima lite di questa edizione sono proprio Daniela Martani e Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma. Come è noto l’ex gieffina e no vax, è vegana e ... Leggi su funweek (Di lunedì 15 marzo 2021) L’dei2021 non è ancora cominciata e già pare siata la prima. A fare scintille sarebbero state due naufraghe e il motivo della discussione è una. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,deisu Canale 5: anticipazioni sulla prima puntata Dando solo questi elementi e sapendo come è composto il cast del programma condotto da Ilary Blasi che prenderà il via lunedì 15 marzo, viene subito da scommettere che uno dei due concorrenti coinvolti sia l’ex gieffina Daniela Martani. Ed è proprio così. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, le protagoniste della primadi questa edizione sono proprio Daniela Martani e Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma. Come è noto l’ex gieffina e no vax, è vegana e ...

