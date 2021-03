Irlanda del Nord | UE avvia procedura legale contro Londra

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Come anticipato nelle scorse ore da diversi organi di stampa, la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo sull’e l’del, nonché l’obbligo di buona fede ai sensi dell’accordo di recesso. Questo, indica Bruxelles, segna l’inizio di un processo formale di infrazioneche per la seconda volta in sei mesi ha violato il diritto internazionale. “Il protocollo sull’e sull’delè l’unico modo per proteggere l’accordo del Venerdì Santo e per preservare la pace e la stabilità, evitando un duro confine sull’isola d’e mantenendo l’integrità del mercato unico”, ha sottolineato ...