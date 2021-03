Intervista a Francesco Bruni (Di lunedì 15 marzo 2021) Il co-timoniere di Luna rossa rilascia queste Intervista dopo il disastro della giornata di ieri : "Ovviamente non è stata una giornata facile per noi. Chiaramente non siamo contenti dei risultati di giornata ma sappiamo che possiamo tornare e vincere delle gare. Abbiamo avuto due buone occasioni (le due partenze vinte); abbiamo fatto un paio di errori e abbiamo pagato per questo. I ragazzi sono professionisti e sanno che puoi avere una brutta giornata, non dobbiamo insegnarglielo. Sanno che puoi avere una brutta giornata, quindi stai bene il giorno dopo. L'atteggiamento è sempre lo stesso: gara dopo gara e combatti fino alla fine." Appuntamento per stanotte alle ore 4.10 con la partenza di gara 9 tra Luna Rossa e Emirates Team New Zealand, a seguire gara 10 dell’America’s Cup 2021. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di lunedì 15 marzo 2021) Il co-timoniere di Luna rossa rilascia questedopo il disastro della giornata di ieri : "Ovviamente non è stata una giornata facile per noi. Chiaramente non siamo contenti dei risultati di giornata ma sappiamo che possiamo tornare e vincere delle gare. Abbiamo avuto due buone occasioni (le due partenze vinte); abbiamo fatto un paio di errori e abbiamo pagato per questo. I ragazzi sono professionisti e sanno che puoi avere una brutta giornata, non dobbiamo insegnarglielo. Sanno che puoi avere una brutta giornata, quindi stai bene il giorno dopo. L'atteggiamento è sempre lo stesso: gara dopo gara e combatti fino alla fine." Appuntamento per stanotte alle ore 4.10 con la partenza di gara 9 tra Luna Rossa e Emirates Team New Zealand, a seguire gara 10 dell’America’s Cup 2021. y key 6901ea96cb13f03d.html

