Hermès, la prima borsa in pelle derivata dai funghi (Di lunedì 15 marzo 2021) La sostenibilità è ormai molto più di una moda. Lo sa bene Hermès che presenta una versione della sua borsa Victoria realizzata realizzata in Sylvania, un nuovo materiale derivato dai funghi grazie al processo Fine Mycelium brevettato da MycoWorks. La maison che fa sognare con le sue preziose It Bags entra così a far parte della lista crescente dei marchi di lusso che puntano su materiali all'avanguardia per variare la propria offerta e colpire una sempre più ampia fetta di consumatori attenti al green. La nuova borsa Victoria di Hermès in pelle Sylvania.

Ultime Notizie dalla rete : Hermès prima Hermès realizza l'iconica Victoria Bag sostenibile Ed è una borsa di lusso Hermès che per la prima volta vedrà accostato anche l'attributo sostenibile . Un'affermazione che può cambiare radicalmente la concezione stessa del prodotto di lusso, che ...

