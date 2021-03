Grammy Awards 2021 | tutti i vincitori

(Di lunedì 15 marzo 2021) Da No Time to Die di Billie Eilish fino alla colonna sonora di Jojo Rabbit e Joker, scopriamodeiInizialmente prevista per il 31 Gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 Marzo si è svolta, presso lo Staples Center di Los Angeles, la cerimonia di premiazione dei, i prestigiosi riconoscimenti che ogni anno premiano il meglio dell’industria musicale. Ad aprire la serata è stato Harry Stiles, che, con un completo di pelle e un boa di piume verdi, ha proposto una versione jazz di Watermelon Sugar. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Recording Academy /s (@recordingacademy) Tra le esibizioni più ...

Da YouTube la premiazione di Beyoncè Los Angeles - Beyoncé Giselle Knowles è la protagonista indiscussa della grande notte della musica internazionale. All'ultima edizione dei, andati in scena la scorsa notte dal Los Angeles Conventional Center con uno spettacolo che per via della pandemia si è svolto senza pubblico e red carpet, con performance in parte "...Quella dei2021 è stata una serata leggendaria per Beyoncé : con i quattro premi conquistati nell'edizione di quest'anno, è arrivata a un totale di 28 e questo vuol dire che è l'artista ad aver ...Appuntamento al prossimo 25 aprile: la speranza è quella di poter vedere Laura Pausini alzare la sua statuetta. Chissà ..."La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d'animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia" ...