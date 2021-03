Grammy 2021, il trionfo delle donne: tutti i premi assegnati questa notte (Di lunedì 15 marzo 2021) questa notte si è svolta la premiazione dei 63esimi Grammy Awards, i cosiddetti “Oscar della musica”. L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle stringenti norme dovute alla pandemia, obbligando gli organizzatori a rivisitare quello che è uno degli show più attesi dell’anno. Ad aggiudicarsi il premio più ambito, ovvero il disco dell’anno (record of the year) è stata Billie Eilish con il suo singolo Everything I Wanted. La giovanissima artista, nata a Los Angeles nel 2001, ha bissato il successo ottenuto durante la scorsa edizione dei Grammy, quella del 2020, in cui fu capace di vincere addirittura 5 grammofoni d’oro grazie alle candidature legate al suo primo album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Il secondo premio più ambito, quello ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 marzo 2021)si è svolta laazione dei 63esimiAwards, i cosiddetti “Oscar della musica”. L’evento si è svolto nel pieno rispettostringenti norme dovute alla pandemia, obbligando gli organizzatori a rivisitare quello che è uno degli show più attesi dell’anno. Ad aggiudicarsi ilo più ambito, ovvero il disco dell’anno (record of the year) è stata Billie Eilish con il suo singolo Everything I Wanted. La giovanissima artista, nata a Los Angeles nel 2001, ha bissato il successo ottenuto durante la scorsa edizione dei, quella del 2020, in cui fu capace di vincere addirittura 5 grammofoni d’oro grazie alle candidature legate al suo primo album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Il secondoo più ambito, quello ...

