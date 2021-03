Gioca a basket con un braccio solo: il video delle prodezze del 16enne Enmanuel Hansel, il talento che sta impressionando gli Usa (Di lunedì 15 marzo 2021) Stoppa, tira da tre, schiaccia. Le prodezze cestistiche del sedicenne Enmanuel Hansel, dominicano, stanno facendo il giro del mondo. Hansel Gioca a basket con un braccio solo (l’altro lo ha perso in un incidente quando aveva sei anni) nella squadra liceale Life Christian Academy, in Florida. Al momento, sta segnando 25 punti di media, a cui aggiunge 12 rimbalzi. video Facebook/La Giornata Tipo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Stoppa, tira da tre, schiaccia. Lecestistiche del sedicenne, dominicano, stanno facendo il giro del mondo.con un(l’altro lo ha perso in un incidente quando aveva sei anni) nella squadra liceale Life Christian Academy, in Florida. Al momento, sta segnando 25 punti di media, a cui aggiunge 12 rimbalzi.Facebook/La Giornata Tipo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

