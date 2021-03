Enrico Montesano: «Il lockdown non è servito a niente un anno fa e insistono. A chi giova?» (Di lunedì 15 marzo 2021) “La domanda che viene spontanea al cittadino comune pensante è ‘perché?’ Perché rifanno un lockdown che palesemente non è servito a nulla rispetto al virus. Vista la situazione in cui ci troviamo, ma invece ha già creato danni enormi su molti altri fronti? Cui prodest?”. Se lo chiede polemicamente Enrico Montesano. Molto scettico, se non critico, nei confronti del nuovo confinamento totale deciso dal governo Draghi per arginare l’impennata dei contagi. Montesano: perché insistono con il lockdown se non è servito? L’attore passa in rapida rassegna tutti passi falsi del governo Conte sulla gestione della pandemia. “Ci avevano detto ‘facciamolo adesso per poi essere liberi dopo’. Ed è sotto gli occhi di tutti, non è andata così. Quindi, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) “La domanda che viene spontanea al cittadino comune pensante è ‘perché?’ Perché rifunche palesemente non èa nulla rispetto al virus. Vista la situazione in cui ci troviamo, ma invece ha già creato danni enormi su molti altri fronti? Cui prodest?”. Se lo chiede polemicamente. Molto scettico, se non critico, nei confronti del nuovo confinamento totale deciso dal governo Draghi per arginare l’impennata dei contagi.: perchécon ilse non è? L’attore passa in rapida rassegna tutti passi falsi del governo Conte sulla gestione della pandemia. “Ci avevano detto ‘facciamolo adesso per poi essere liberi dopo’. Ed è sotto gli occhi di tutti, non è andata così. Quindi, ...

Advertising

MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Enrico Montesano: «Il lockdown non è servito a niente un anno fa e insistono. A chi giova?» - GiopuW : RT @SecolodItalia1: Enrico Montesano: «Il lockdown non è servito a niente un anno fa e insistono. A chi giova?» - SecolodItalia1 : Enrico Montesano: «Il lockdown non è servito a niente un anno fa e insistono. A chi giova?» - misticluke : RT @AStramezzi: Come sapete, non condivido la scellerata scelta di Montesano di propagandare il No alla mascherina Per tutto il resto, col… - Brownfox_51 : RT @AStramezzi: Come sapete, non condivido la scellerata scelta di Montesano di propagandare il No alla mascherina Per tutto il resto, col… -