"Dante – l'esilio di un Poeta", il docufilm del partenopeo Fabrizio Bancale (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I luoghi dell'esilio Dantesco in un documentario "on the road". In occasione dei 700 anni della morte del Sommo Poeta, la Società Dante Alighieri produrrà il nuovo film documentario di Fabrizio Bancale. "Dante – l'esilio di un Poeta" sarà un viaggio affascinante per immagini accompagnato da illustri professori ed esperti dantisti, ma anche da semplici appassionati, curiosi e persone che vivono in quei luoghi dove un tempo Dante ha soggiornato. Scritto dallo stesso Bancale, vede la direzione scientifica di Lamberto Lambertini e la consulenza storica di Alberto Casadei, Gino Ruozzi e Marco Veglia. Le riprese inizieranno tra la Primavera e l'Estate. "Visiteremo quei ...

