Covid Italia, cresce ancora pressione su terapie intensive (Di lunedì 15 marzo 2021) Continua a crescere la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia per i malati di coronvirus. Se dal 9 marzo si è superata la soglia critica (fissata al 30% dal ministero della Salute) per l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni, l’ascesa è stata costante nei giorni fino a raggiungere ora il 34%, come certificano gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, sono 12 le Regioni e Province autonome che ‘sforano’ oltremodo il livello critico: la situazione peggiore è quella dell’Umbria al 57%, seguita dalle Marche (56%) e dalla Provincia autonoma di Trento (52%). E ancora, molto sopra soglia: Lombardia (50%), Emilia Romagna (48%), Molise (46%), Abruzzo e Piemonte (43%), Toscana (39%), Friuli Venezia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Continua are lasui reparti di terapia intensiva inper i malati di coronvirus. Se dal 9 marzo si è superata la soglia critica (fissata al 30% dal ministero della Salute) per l’occupazione dei posti letto da parte di pazientinelle rianimazioni, l’ascesa è stata costante nei giorni fino a raggiungere ora il 34%, come certificano gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, sono 12 le Regioni e Province autonome che ‘sforano’ oltremodo il livello critico: la situazione peggiore è quella dell’Umbria al 57%, seguita dalle Marche (56%) e dalla Provincia autonoma di Trento (52%). E, molto sopra soglia: Lombardia (50%), Emilia Romagna (48%), Molise (46%), Abruzzo e Piemonte (43%), Toscana (39%), Friuli Venezia ...

