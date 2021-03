Covid, anche Berlino stoppa AstraZeneca | L'Ema: 'Pfizer, Moderna e Johnson efficaci contro varianti' (Di lunedì 15 marzo 2021) anche la Germania ha deciso di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca. Lo rende noto il governo tedesco. Intanto l'Ema conferma l''ottima efficacia contro le nuove varianti' dei vaccini a Rna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021)la Germania ha deciso di sospendere le vaccinazioni con. Lo rende noto il governo tedesco. Intanto l'Ema conferma l''ottimale nuove' dei vaccini a Rna ...

