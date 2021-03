Clubhouse avrà presto un nuovo programma per monetizzare le conversazioni (Di lunedì 15 marzo 2021) (elaborazione grafica dell’autore)Durante il punto settimanale nella quale Clubhouse, il nuovo social network vocale, racconta le sue novità agli utenti, l’amministratore delegato Paul Davison ha annunciato che la piattaforma lancerà il suo primo programma dedicato ai creator. Clubhouse Creator First – così si chiamerà – permetterà ai creatori di contenuti e agli aspiranti host di costruire il loro pubblico, creare connessioni con aziende e marchi e monetizzare sui propri contenuti e sulle conversazioni ospitate dal social network. Il programma per il momento sarà aperto solamente a 20 creator, scelti tra tutti quelli che si candideranno entro al 31 marzo. https://twitter.com/joinClubhouse/status/1371152823631577089 Grazie a questo ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) (elaborazione grafica dell’autore)Durante il punto settimanale nella quale, ilsocial network vocale, racconta le sue novità agli utenti, l’amministratore delegato Paul Davison ha annunciato che la piattaforma lancerà il suo primodedicato ai creator.Creator First – così si chiamerà – permetterà ai creatori di contenuti e agli aspiranti host di costruire il loro pubblico, creare connessioni con aziende e marchi esui propri contenuti e sulleospitate dal social network. Ilper il momento sarà aperto solamente a 20 creator, scelti tra tutti quelli che si candideranno entro al 31 marzo. https://twitter.com/join/status/1371152823631577089 Grazie a questo ...

