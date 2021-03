Chi è Elisa Isoardi, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una nota conduttrice televisiva, nota al grande pubblico soprattutto per aver raccolto l’eredità di Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco, e per essere stata la compagna di Matteo Salvini. Classe 1982, è nata a Grana, in provincia di Cuneo. Elisa ha un fratello di nome Domenico di 7 anni più grande di lei (45 anni) che vive da “eremita” in montagna. La Isoardi si definisce molto precisa e attenta, con un carattere tenace e intraprendente. Dopo il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano, si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Elisa Isoardi è impegnata in tv come conduttrice da circa 15 anni. Ha fatto la modella per diversi anni diventando anche testimonial per varie campagne pubblicitarie. Elisa Isoardi partecipa nel 2000 al concorso di ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una nota conduttrice televisiva, nota al grande pubblico soprattutto per aver raccolto l’eredità di Antonella Clerici alla guida de La prova del cuoco, e per essere stata la compagna di Matteo Salvini. Classe 1982, è nata a Grana, in provincia di Cuneo.ha un fratello di nome Domenico di 7 anni più grande di lei (45 anni) che vive da “eremita” in montagna. Lasi definisce molto precisa e attenta, con un carattere tenace e intraprendente. Dopo il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano, si trasferisce a Roma per studiare recitazione.è impegnata in tv come conduttrice da circa 15 anni. Ha fatto la modella per diversi anni diventando anche testimonial per varie campagne pubblicitarie.partecipa nel 2000 al concorso di ...

