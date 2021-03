Aurora Ramazzotti | il suo urlo contro la pandemia fa il giro del web

(Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non ci sta, sui social lancia uno sfogo davvero intenso che in poco tempo fa ildel web. Ancora una volta si conferma la vera protagonista del web e in particolare dei social la figlia di Erose Michelle Hunziker che poche ore fa è tornata con un nuovo post. Prima

Advertising

SabMusicIsLife : RT @labrambiz: Ciao mamma sono nelle storie di Aurora Ramazzotti #tzvip - Albanoka1 : RT @labrambiz: Ciao mamma sono nelle storie di Aurora Ramazzotti #tzvip - roberta61493815 : RT @labrambiz: Ciao mamma sono nelle storie di Aurora Ramazzotti #tzvip - tzvip_sovip : RT @labrambiz: Ciao mamma sono nelle storie di Aurora Ramazzotti #tzvip - vuoiC0ndurreTu : RT @labrambiz: Ciao mamma sono nelle storie di Aurora Ramazzotti #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

La vita privata di Tommaso Zorzi: è fidanzato? Dopo la sua partecipazione al docureality di Mtv si è diffusa la notizia di un presunto flirt tra Tommaso Zorzi e, poi smentito dal ...Un'altra cosa bella che le ha regalato il GF è stato ritrovare un'amica:. Com'è andata? "Quando i sentimenti sono veri e c'è un'amicizia di anni alle spalle, le telecamere non ...Dal suo nuovo ruolo di opinionista all'«Isola dei Famosi», al via il 15 marzo su Canale 5, alla vittoria del «Grande Fratello Vip»; dall'amicizia ritrovata con Aurora Ramazzotti a Mediaset che ha deci ...La influencer da 2 milioni di followers diventa la global ambassador di Morellato. «Il mondo mi ha sempre detto che non avrei potuto mai esserlo e invece eccomi qui». Il rapporto con i social e la sua ...