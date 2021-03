AstraZeneca: in Toscana sospese 34mila vaccinazioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche in Toscana è stata sospesa, con effetto immediato, la vaccinazione con il siero prodotto da AstraZeneca, a partire da quelli in corso oggi pomeriggio circa 4mila. Per domani, 16 marzo, risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500. Da oggi al 21 marzo prossimo, sono sospese circa 34mila prenotazioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche inè stata sospesa, con effetto immediato, la vaccinazione con il siero prodotto da, a partire da quelli in corso oggi pomeriggio circa 4mila. Per domani, 16 marzo, risultanocirca 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500. Da oggi al 21 marzo prossimo, sonocircaprenotazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : FUGA DA ASTRAZENECA A Milano il 10% delle persone prenotate, per lo più insegnanti e operatori della scuola, non si… - MediasetTgcom24 : Lotto AstraZeneca, stop anche in Toscana e Molise #Coronavirusitalia - quilivorno : #livorno #toscana Anche la Toscana sospende somministrazione vaccino #Astrazeneca - FirenzePost : AstraZeneca: in Toscana sospese 34mila vaccinazioni - AGR_web : Covid-19, anche la Toscana sospende somministrazione vaccino Astrazeneca Anche la Regione Toscana sospende la sommi… -