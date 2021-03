Xbox Series X/S al centro di un evento il 26 marzo? Sì ma meglio calmare l'hype (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo gli ultimi, insistenti rumor, Microsoft terrà uno speciale showcase il prossimo 26 marzo, per mostrare i futuri titoli Xbox Series X. Ancora non abbiamo delle conferme, ma pare sia ormai questione di giorni. Naturalmente, i fan Xbox sono eccitati all'idea di ricevere aggiornamenti o nuovi annunci ma, secondo un noto insider, non dovrebbero esserlo, per non rischiare una cocente delusione. Il noto giornalista e insider Jeff Grubb, durante l'ultimo episodio del podcast XboxEra, ha dichiarato che i fan devono mantenere basse le aspettative per l'evento del 26 marzo in quanto, dopo averne controllato la scaletta, pare non contenga nulla di eclatante. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo gli ultimi, insistenti rumor, Microsoft terrà uno speciale showcase il prossimo 26, per mostrare i futuri titoliX. Ancora non abbiamo delle conferme, ma pare sia ormai questione di giorni. Naturalmente, i fansono eccitati all'idea di ricevere aggiornamenti o nuovi annunci ma, secondo un noto insider, non dovrebbero esserlo, per non rischiare una cocente delusione. Il noto giornalista e insider Jeff Grubb, durante l'ultimo episodio del podcastEra, ha dichiarato che i fan devono mantenere basse le aspettative per l'del 26in quanto, dopo averne controllato la scaletta, pare non contenga nulla di eclatante. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : Rainbow Six: Quarantine, uscita su PS5 e Xbox Series X|S: nuovi dettagli da un leak - Asgard_Hydra : Xbox Series X|S, l'evento del 26 marzo non vedrà grandi annunci per Jeff Grubb - xbox_series : ma bastaaaaaaaaaaaaaaa???????? - xbox_series : chissa' pero' per te si dovrebbe tagliare i capelli grubb???? - xbox_series : sono contento che gli hanno dato un voto da gioco di mozzarella,questi di milestone fanno certe uscite(dichiarazion… -