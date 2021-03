Troppa Juve Stabia per la Turris: Marotta trascina con una tripletta (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Non c’è stata storia, il derby lo porta a casa la Juve Stabia. Travolta la Turris col punteggio di 4 a 1. Prima frazione di gioco piena di emozioni con le vespe capaci di trovare l’uno – due micidiale in pochissimo tempo grazie alla doppietta di Marotta: uno su rigore e l’altro con un comodo tap in. Reazione d’orgoglio dei corallini che ritornano in partita grazie alla bella segnatura di Giannone. Nella ripresa la Juve Stabia chiude la contesa. Marotta ancora grande protagonista col tris che gli consente di portarsi il pallone a casa. Quarta rete che chiude il match con Garattoni. Juve Stabia – Turris 4-1 Marcatori: 22? pt ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Non c’è stata storia, il derby lo porta a casa la. Travolta lacol punteggio di 4 a 1. Prima frazione di gioco piena di emozioni con le vespe capaci di trovare l’uno – due micidiale in pochissimo tempo grazie alla doppietta di: uno su rigore e l’altro con un comodo tap in. Reazione d’orgoglio dei corallini che ritornano in partita grazie alla bella segnatura di Giannone. Nella ripresa lachiude la contesa.ancora grande protagonista col tris che gli consente di portarsi il pallone a casa. Quarta rete che chiude il match con Garattoni.4-1 Marcatori: 22? pt ...

