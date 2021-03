Torino Inter 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 14 marzo 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Inter si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Inter 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Inter 0-0: risultato e tabellino Torino (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Sanabria. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Belotti, Gojak, Zaza, Rodriguez, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2) – Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Sanabria. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Belotti, Gojak, Zaza, Rodriguez, ...

Advertising

Inter : ?? | TORINO #TorinoInter ? Stadio Olimpico - Grande Torino ??? Siete pronti per il match, #InterFans? ?????? ????… - tuttosport : #Coronavirus, affollamenti a #Torino: tifosi all'albergo dell'#Inter ?? - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - SpazioInter : Problemi per D'Ambrosio pre Torino-Inter: direttamente in tribuna - - framiriello : Torino - Inter Arbitro: Valeri Rigore SÌ squadra ospite e puntiamoci la busta paga di marzo -