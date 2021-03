Tenta di aggredire agente con un coltello, uomo ucciso a Parigi (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo è stato ucciso a Parigi dalla polizia dopo un Tentativo di aggressione ad un agente. Le autorità: “Evitate la zona”. Parigi (FRANCIA) – Un uomo è stato ucciso a Parigi dalla polizia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la reazione degli inquirenti sarebbe avvenuta dopo un Tentativo di aggressione ad un agente. L’episodio è successo nei pressi di Montmartre. Le autorità locali hanno invitato i cittadini di rimanere a casa ed evitare la zona almeno fino a quando non si hanno certezze su quanto accaduto. Nessuna ipotesi, infatti, è esclusa e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. L’aggressione L’aggressione sarebbe avvenuta vicino a Montmaitre nella ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) Unè statodalla polizia dopo untivo di aggressione ad un. Le autorità: “Evitate la zona”.(FRANCIA) – Unè statodalla polizia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la reazione degli inquirenti sarebbe avvenuta dopo untivo di aggressione ad un. L’episodio è successo nei pressi di Montmartre. Le autorità locali hanno invitato i cittadini di rimanere a casa ed evitare la zona almeno fino a quando non si hanno certezze su quanto accaduto. Nessuna ipotesi, infatti, è esclusa e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. L’aggressione L’aggressione sarebbe avvenuta vicino a Montmaitre nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Tenta aggredire "Non pago il taxi", poi tenta di aggredire i carabinieri: arrestato TorinOggi.it Tenta di aggredire agente con un coltello, uomo ucciso a Parigi Un uomo ha tentato di aggredire un poliziotto. Immediata la replica con l’aggressore che è stato ucciso. Massimo riserbo sull’identità e sui motivi di quanto successo. Sono in corso gli accertamenti ...

XVIII arrondissement (Parigi): uomo aggredisce un agente e viene ucciso Come è stato ben chiarito dal procuratore, non è chiaro quali siano i motivi che hanno spinto l’uomo a tentare di accoltellare un agente, ma per adesso vengono esclusi sia i moventi di origine ...

