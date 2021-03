School Experience chiude tra gli applausi

(Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis Cala il sipario sulla seconda edizione diche ha tenuto incollati allo schermo oltre 6mila studenti e 170 docenti. In alcuni casi la manifestazione legata al Giffoni?Film Festival è entrata nelle classi, tra i banchi delle scuole primarie accolto da sorrisi visibili anche attraverso le mascherine, in altri ha scavalcato gli ostacoli ed è arrivato nelle stanze di migliaia di ragazzi in DAD. Dall’8 al 12 marzo, doverosamente in versione digital, sono stati coinvolti in proiezioni, webinar e lab migliaia di ragazzi, dai 6 ai 18 anni, in collegamento da Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Basilicata (Terranova di Pollino, Senise, Sant’Arcangelo), Sicilia (Palermo) oltre che dai 32 hub italiani di Giffoni. «La seconda edizione dici riempie di orgoglio – spiega ...

I corti di Dario, Nicola e Sabrina Charis sono stati selezionati per la finale, tra 125 titoli realizzati da associazioni culturali, scuole secondarie di primo grado e autori indipendenti ...