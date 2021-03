Rabbia Fonseca: 'Se vogliamo andare in Champions non possiamo subire certi gol...' (Di domenica 14 marzo 2021) molto arRabbiato Fonseca dopo la sconfitta del Tardini: "Alla prima opportunità il Parma ha fatto gol. Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere una rete così - le parole del tecnico ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) molto artodopo la sconfitta del Tardini: "Alla prima opportunità il Parma ha fatto gol. Una squadra che vuoleinnon può prendere una rete così - le parole del tecnico ...

