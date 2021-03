Pirlo: «Ronaldo? Non è importante che parli in televisione, è importante lo faccia in campo» (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo la vittoria sul Cagliari, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. E’ stato un buon approccio alla partita? «Ottimo approccio, dopo l’esclusione dalla Champions dovevamo partire nel modo giusto, lo abbiamo fatto». Su Danilo: «Danilo giocatore intelligente, lo abbiam provato in mezzo al campo, ha le qualità per farlo». Paura per l’intervento di Ronaldo su Cragno? «No, perché era il classico intervento di gioco, ha guardato la palla ma non si è accorto di essere andato contro il portiere. Sul 3-0 ci sono mancate un po’ di forze ma la partita era sotto controllo». A fine partita Ronaldo non ha voluto parlare. Che settimana è stata per lui? «Era arrabbiato come tutta la squadra, perché la mancata qualificazione ci ha portato tristezza e rabbia. Non ha parlato perché aveva già parlato in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo la vittoria sul Cagliari, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico della Juventus, Andrea. E’ stato un buon approccio alla partita? «Ottimo approccio, dopo l’esclusione dalla Champions dovevamo partire nel modo giusto, lo abbiamo fatto». Su Danilo: «Danilo giocatore intelligente, lo abbiam provato in mezzo al, ha le qualità per farlo». Paura per l’intervento disu Cragno? «No, perché era il classico intervento di gioco, ha guardato la palla ma non si è accorto di essere andato contro il portiere. Sul 3-0 ci sono mancate un po’ di forze ma la partita era sotto controllo». A fine partitanon ha voluto parlare. Che settimana è stata per lui? «Era arrabbiato come tutta la squadra, perché la mancata qualificazione ci ha portato tristezza e rabbia. Non ha parlato perché aveva già parlato in ...

Advertising

ZZiliani : Un anno a eccitarsi perchè #Ronaldo va all'inseguimento del record di gol di #Pelè, poi - in un tragico déjà-vu di… - Spazio_J : Pirlo: 'Oggi era importante l'approccio. Ronaldo era arrabbiato, come tutti' - - gilnar76 : RONALDO era NERO di RABBIA ||| ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - JuveReTweet : #Marocchi dopo #cagliariJUVE: 'Questo 441 + Cristiano Ronaldo senza scalate particolari facilita tutti, io continue… - JuveReTweet : Andrea #Pirlo dopo #cagliariJUVE 1-3: 'Sul tre a zero è normale che ti abbassi un po ma la partita è sempre stata s… -