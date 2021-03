Pioli: «Una buona gara non è sufficiente per battere un Napoli di così grande qualità» (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro da parte del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Vi sono mancati i titolari? «No, i titolari no perché la squadra era competitiva, abbiamo trovato squadra di grande qualità, non credo abbiamo concesso tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, troppi passaggi sbagliati anche senza pressione avversaria, e poi il gol preso quando stavamo facendo più di loro. Dovevamo essere più intensi e veloci». L’Inter è scappata? Dovete guardarvi dietro? «Abbiamo perso un’occasione, poteva essere una settimana eccezionale per noi. Abbiamo fatto una buona gara contro un ottimo avversario. Una buona gara non è sufficiente per battere un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro da parte del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Milan, Stefano. Vi sono mancati i titolari? «No, i titolari no perché la squadra era competitiva, abbiamo trovato squadra di, non credo abbiamo concesso tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, troppi passaggi sbagliati anche senza pressione avversaria, e poi il gol preso quando stavamo facendo più di loro. Dovevamo essere più intensi e veloci». L’Inter è scappata? Dovete guardarvi dietro? «Abbiamo perso un’occasione, poteva essere una settimana eccezionale per noi. Abbiamo fatto unacontro un ottimo avversario. Unanon èperun ...

