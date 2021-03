Per Barbara Palombelli le donne non sono una categoria in difficoltà (Di domenica 14 marzo 2021) Il discorso tenuto a Sanremo da Barbara Palombelli ha destato molte polemiche a causa della velata (ma in fondo neanche troppo) misoginia di cui era intrinseco. Per l’ennesima volta, infatti, la televisione di Stato ha pensato fosse consono mandare in prima serata il messaggio per cui esistono “le vere donne”, quelle che si comportano come ci si aspetta, e donne che invece non meriterebbero di essere considerate tali, colpevoli di infangare i retaggi patriarcali ancora pericolosamente presenti nella nostra cultura.E mentre a Napoli si è consumato l’ennesimo femminicidio, il tredicesimo dall’inizio del 2021, Barbara Palombelli ha pensato bene di rincarare la dose del monologo sanremese in occasione di un’intervista concessa alla pagina Faceook “Io le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Il discorso tenuto a Sanremo daha destato molte polemiche a causa della velata (ma in fondo neanche troppo) misoginia di cui era intrinseco. Per l’ennesima volta, infatti, la televisione di Stato ha pensato fosse conmandare in prima serata il messaggio per cui esistono “le vere”, quelle che si comportano come ci si aspetta, eche invece non meriterebbero di essere considerate tali, colpevoli di infangare i retaggi patriarcali ancora pericolosamente presenti nella nostra cultura.E mentre a Napoli si è consumato l’ennesimo femminicidio, il tredicesimo dall’inizio del 2021,ha pensato bene di rincarare la dose del monologo sanremese in occasione di un’intervista concessa alla pagina Faceook “Io le ...

