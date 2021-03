Pd: Letta, 'il governo Draghi è il nostro, è la Lega che deve spiegare non noi' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il governo di Mario Draghi è il nostro governo. E' la Lega che deve spiegare perché lo appoggia, non noi". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale dem. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Ildi Marioè il. E' lacheperché lo appoggia, non noi". Lo dice Enricoall'assemblea nazionale dem.

Advertising

lucianonobili : Rispetto per Zingaretti, in bocca al lupo a Letta, orgoglioso di @ItaliaViva, alternativa a sovranismi e populismi… - TgLa7 : #Pd: Letta, durante governo Draghi rilanciare ius soli - repubblica : Governo Draghi, Cottarelli: 'Rilancerò la via dei liberali. I partiti senza ideali mi hanno deluso': È stato commis… - pleopizzi : RT @TgLa7: #Pd: Letta, durante governo Draghi rilanciare ius soli - TV7Benevento : Pd: Letta, 'il governo Draghi è il nostro, è la Lega che deve spiegare non noi'... -