Pd: Fico, 'in discorso Letta punti in comune con M5S, percorso può proseguire' (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

SalvoOlivo : @Nonha_stata Eh no. Io non 'metto in mezzo' nessuno. Richiamo le parole di Mattarella durante il suo discorso alla… - MarcoBertolin0 : @Il_Mago_KK @Dulafive Secondo me il discorso è su più piani: se ti va bene fa la foglia di fico e non sei 'obbligat… - Cartabiancarai3 : #Fico: 'Questo governo parte da un discorso del Presidente della Repubblica. Non potevamo andare alle urne né resta… -