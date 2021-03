Napoli: esaurite le scorte di Pfizer, over 80 in attesa della prima dose di vaccino. AstraZeneca, il 50% dà forfait (Di lunedì 15 marzo 2021) La campagna anti Covid a Napoli procede su due binari. Da una parte, lo sprint sui vaccini per la seconda dose agli anziani napoletani, dall?altra sono ancora tanti gli over 80 che attendono la... Leggi su ilmattino (Di lunedì 15 marzo 2021) La campagna anti Covid aprocede su due binari. Da una parte, lo sprint sui vaccini per la secondaagli anziani napoletani, dall?altra sono ancora tanti gli80 che attendono la...

