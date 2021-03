Mondiali classe 470, ottava piazza per la bergamasca Alessandra Dubbini (Di domenica 14 marzo 2021) Finale in calo per Alessandra Dubbini che ha chiuso il Mondiale classe 470 con la top ten. In coppia con ligure Benedetta Di Salle, la velista bergamasca ha infatti terminato le proprie fatiche in ottava posizione dopo aver risalito la classifica durante le ultime regate. Già in possesso del pass olimpico, la finanziera orobica e la portacolori della Marina Militare non sono riuscite a conservare il sesto posto parziale concludendo la competizione iridata con 110 punti. La prova finale ha invece arriso a Elena Berta e Bianca Caruso che sulle acque di Vilamoura hanno colto la medaglia di bronzo. Nonostante la quinta piazza nell’ultima prova, la coppia azzurra ha saputo conservare il gradino più basso del podio totalizzando 84 punti e terminando alle spalle soltanto delle spagnole Mas ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 marzo 2021) Finale in calo perche ha chiuso il Mondiale470 con la top ten. In coppia con ligure Benedetta Di Salle, la velistaha infatti terminato le proprie fatiche inposizione dopo aver risalito la classifica durante le ultime regate. Già in possesso del pass olimpico, la finanziera orobica e la portacolori della Marina Militare non sono riuscite a conservare il sesto posto parziale concludendo la competizione iridata con 110 punti. La prova finale ha invece arriso a Elena Berta e Bianca Caruso che sulle acque di Vilamoura hanno colto la medaglia di bronzo. Nonostante la quintanell’ultima prova, la coppia azzurra ha saputo conservare il gradino più basso del podio totalizzando 84 punti e terminando alle spalle soltanto delle spagnole Mas ...

