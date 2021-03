Mihajlovic | “Dopo il primo tempo ero arrabbiato | poi siamo rientrati con un altro piglio”

Advertising

DiMarzio : #SerieA, #Bologna | Le parole di Mihajlovic dopo la vittoria contro la Sampdoria - TuttoBolognaWeb : Mihajlovic: 'Vittoria meritata, ma dopo il primo tempo ero arrabbiato. Non siamo salvi'. - - sportli26181512 : Diretta Bologna-Sampdoria ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: L'undici di Mihajlovic… - oscarvalle1984 : RT @gippu1: Dusan Vlahovic è il SESTO giocatore serbo a segnare una tripletta in serie A dopo Mihajlovic, Krasic, Stankovic, Ljajic e Djord… - Edorsi53 : RT @gippu1: Dusan Vlahovic è il SESTO giocatore serbo a segnare una tripletta in serie A dopo Mihajlovic, Krasic, Stankovic, Ljajic e Djord… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Dopo

Commenta per primo L'allenatore del Bologna Sinisaha analizzato in conferenza stampa il successo sulla Samp: ' Nel primo tempo non abbiamo fatto la solita partita, tanto è vero che mi sono anche arrabbiato. Ma ci sono state partite giocate ...Così l'allenatore del Bologna, Sinisala vittoria dei suoi contro la Sampdoria nella 27giornata di Serie A. "All'intervallo, nonostante fossimo in vantaggio, mi sono arrabbiato in ...Dobbiamo concentrarci sulla prestazione del secondo tempo. Anche dopo il Napoli ero molto contento della prestazione nonostante il risultato. Per me conta il gioco, lo sapete. Non c’è un centravanti ...Dopo due sconfitte consecutive il Bologna ritrova punti pesanti ed una posizione sempre più tranquilla. Il risultato è forse troppo severo per la Samp spesso imprecisa sotto porta ...