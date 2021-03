Mega party con 250 persone, arriva la Polizia e si scatena il panico: gente in fuga tra i boschi (Di domenica 14 marzo 2021) Il Mega party è terminato prima del previsto e non come si aspettavano. I poliziotti hanno fatto irruzione ad un rave organizzato su un valico montuoso a Genova, con più di 250 persone ?che ballavano e creavano assembramenti. Quando gli agenti sono giunti sul posto dopo la segnalazione si è scatenato il panico. Molti dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 marzo 2021) Ilè terminato prima del previsto e non come si aspettavano. I poliziotti hanno fatto irruzione ad un rave organizzato su un valico montuoso a Genova, con più di 250?che ballavano e creavano assembramenti. Quando gli agenti sono giunti sul posto dopo la segnalazione si èto il. Molti dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

