Le reazioni ai vaccini Covid | Legate al fenomeno ADE

Alessandro Ferro Chi ha gli anticorpi naturali e fa il vaccino potrebbe andare incontro al fenomeno dell'ADE: "Si tratta di un'amplificazione infiammatoria della risposta derivata dagli anticorpi" La risposta alle numerose reazioni immunitarie causate dai vaccini anti-Covid forse c'è: tutto dipenderebbe dall'aver contratto il virus in precedenza ed aver sviluppato gli anticorpi naturali. Di cosa si tratta È quanto sostenuto dal Prof. Fabrizio Salvucci, Chirurgo Cardiologo presso la Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia. A cosa è dovuta l'eccessiva risposta anticorpale, è colpa dei vaccini? "Non c'entrano nulla il vaccino AstraZeneca o quello Pfizer o altro. Bisogna essere molto attenti allo svilupparsi del fenomeno ADE. Si tratta di un'amplificazione infiammatoria della risposta derivata dagli anticorpi"

