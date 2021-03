Il post gara di Bologna-Sampdoria (Di domenica 14 marzo 2021) Siniša Mihajlovi? e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni nel post gara di Bologna-Sampdoria. Il match si è concluso sul 3-1 in favore dei padroni di casa. Marcatori della gara per il Bologna sono stati Barrow, Svanberg e Soriano. Per gli ospiti invece ha segnato Quagliarella. Cosa ha detto Mihajlovi?? Intervenuto ai microfoni dopo il match, il tecnico del Bologna ha analizzato la sfida. “Primo tempo non abbiamo fatto bene ma nel secondo tempo non c’è stata partita, abbiamo fatto tre gol ed altre occasioni. E’ una vittoria meritata. Nel primo tempo mi sono arrabbiato perché nonostante il risultato eravamo troppi lenti e con poco coraggio, alla fine nel secondo tempo come detto non c’è stata partita. Non mi piace parlare dei singoli, abbiamo vinto perché ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) Siniša Mihajlovi? e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni neldi. Il match si è concluso sul 3-1 in favore dei padroni di casa. Marcatori dellaper ilsono stati Barrow, Svanberg e Soriano. Per gli ospiti invece ha segnato Quagliarella. Cosa ha detto Mihajlovi?? Intervenuto ai microfoni dopo il match, il tecnico delha analizzato la sfida. “Primo tempo non abbiamo fatto bene ma nel secondo tempo non c’è stata partita, abbiamo fatto tre gol ed altre occasioni. E’ una vittoria meritata. Nel primo tempo mi sono arrabbiato perché nonostante il risultato eravamo troppi lenti e con poco coraggio, alla fine nel secondo tempo come detto non c’è stata partita. Non mi piace parlare dei singoli, abbiamo vinto perché ...

Advertising

LM_1292 : RT @RibaltaRossoner: Milan Napoli non è mai banale...con un vecchio amico. Articolo pre gara ? da @LM_1292. Come sempre preciso e puntuale.… - RibaltaRossoner : Milan Napoli non è mai banale...con un vecchio amico. Articolo pre gara ? da @LM_1292. Come sempre preciso e puntua… - infoitsport : Il post gara di Vicenza-Empoli | le parole dei tecnici - BlunoteWeb : 'A Tempo Scaduto' per commentare il post gara di Portici - Taranto - xxxcatharsis : RT @xxxcatharsis: Questa volta ho voluto fare un po' di chiarezza sui #F1Testing, e ricordare perché spesso i risultati ottenuti non sono s… -