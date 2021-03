Il Milan cade contro il Napoli | l’Inter vola a +9

(Di domenica 14 marzo 2021)O (ITALPRESS) – Ilfrena, ilprosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri, “provati” dopo l’Europa League, per 1-0, grazie alla rete di Matteo Politano. Ilsi conferma un vero e proprio tabù per ilche tra le mura amiche, in campionato, non trova il successoi partenopei da quasi sette anni (ultima volta 14 dicembre 2014). Ma, dato ancor più importante, con questa sconfitta ora sono nove i punti di ritardo dalla capolista Inter. Primo tempo piuttosto bloccato con ilche fa la partita e ilche si chiude per poi ripartire sfruttando i buchi difensivi dei partenopei. Ma le occasioni più importanti sono tutte ...

apparso stanco dalle fatiche di coppa, anche se i cambi nella ripresa hanno invertito l'inerzia della gara. Espulso Rebic nel recupero. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi i commenti: ...DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS (RISULTATO 1 - 3): SHOW DI CRISTIANO RONALDO Joao Pedroin area, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del calcio di rigore. McKennie la ...DirettaNapoli/...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan frena, il Napoli prosegue la sua rincorsa. Il posticipo di San Siro regala tre punti ai ragazzi di Gattuso, che con una solida prestazione battono i rossoneri, "provati" ...La capolista Inter vince in trasferta con il Torino per 2-1 e allunga sul Milan (i punti in più ora sono 9), sconfitto in casa dal Napoli con il minimo scarto. Netto passo falso, invece, della Roma, ...