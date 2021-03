Il Cus di Dalmine pronto per i vaccini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cus Dalmine

BergamoNews

... gli 'hub' dove verranno effettuate le inoculazioni (due a Bergamo - alla Fiera e al Teatro Creberg -, al Polo fieristico di Chiuduno, alla Fiera di Treviglio, aldi, al Palaspirà di ...Il Creberg Teatro di Bergamo , il centro commerciale di Mapello e ildisi sono aggiunti ai poli fieristici di Bergamo, Chiuduno e Treviglio , al PalaSpirà di Spirano e al centro ...Sono otto i centri, gli ''hub'' dove verranno effettuate le somministrazioni della campagna di vaccinazione anti-Covid di massa in Lombardia. Nessuno di questi, però, si trova in montagna.Saranno 417 mila i bergamaschi coinvolti, il 38% contro una media superiore al 60% per le altre province. In campo anche i privati ...