Giudice Serie B | 11 giocatori squalificati per un turno

Advertising

sportli26181512 : Giudice #SerieB, 11 giocatori squalificati per un turno: Branca del Cittadella evita la sanzione per espressioni bl… - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati. Fermato anche mister Di Carlo #SerieB - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Giudice sportivo, undici squalificati ed un turno a Di Carlo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Giudice sportivo, undici squalificati ed un turno a Di Carlo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Giudice sportivo, undici squalificati ed un turno a Di Carlo -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Serie

Corriere dello Sport.it

ROMA - Dopo la conclusione della decima giornata di ritorno diB , ilSportivo ha reso noto le sue decisioni. Per quanto riguarda la sfida tra Cittadella e Pisa , il"in merito alla condotta del calciatore Simone Branca (Soc. Cittadella) ...... circo stanza che spetta alnazionale verificare. Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n. dipendendo da unavariabile di fattori. I concorrenti, quindi, possono determinarsi ...GIUDICE SPORTIVO SERIE B – Dopo aver visionato i referti dei direttori di gara, il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze relative alla 28° giornata di Serie B. Ben undici calciatori squalificati in ...(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 9/a giornata di ritorno del campionato cadetto, ha deciso di non adottare ...