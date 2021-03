GF Vip: Rosalinda festeggia il primo mese con Zenga (Di domenica 14 marzo 2021) Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno ancora insieme? La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip era vera? Dove vivono in questo momento i due protagonisti del reality? Nelle sue storie di Instagram, Rosalinda ha confermato che il legame tra i due è ancora forte: la coppia ha festeggiato il primo mese insieme. Uno degli amori nati nella casa del Grande Fratello Vip, dopo quello tra Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 marzo 2021)Cannavò e Andreastanno ancora insieme? La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip era vera? Dove vivono in questo momento i due protagonisti del reality? Nelle sue storie di Instagram,ha confermato che il legame tra i due è ancora forte: la coppia hato ilinsieme. Uno degli amori nati nella casa del Grande Fratello Vip, dopo quello tra Articolo completo: dal blog SoloDonna

