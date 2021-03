Gabigol in una bisca con 200 persone | arrestato dalla polizia e poi rilasciato

(Di domenica 14 marzo 2021) Poco meno di un mese fa vinceva il Brasileirão con il suo Flamengo. I capelli tinti di rosa per non perdere mai la voglia di essere protagonista. All'Inter non ci è riuscito, in Brasile si è ...

Nella notte tra sabato e domenica è stato fermato dalla polizia inbisca clandestina nella zona sud di San Paolo. Insieme all'attaccante brasiliano, era presente anche il rapper MC GUI (oltre 7,5 ......a parametro zero dal Barcellona e non realizzandominusvalenza, oltre al fattore importante di risparmiare sul suo pesante ingaggio. Inoltre il Guerriero troverebbe un altro ex Inter,, ...Inter, contro il Torino minuti importanti per Borja Valero e Dimarco L’infortunio di Nicolò Barella ha oscurato soltanto pazialmente i segnali positivi lasciati intravedere dall’Inter nella... Inter, ...Calciomercato Inter, Flamengo vicino al riscatto di Gabigol Nell’ultimo periodo si è parlato di un possibile trasferimento di Gabigol non al Flamengo, bensì all’Atletico Madrid. Alla... Calciomercato ...