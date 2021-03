Enrico Letta sulla poltrona difficile del Pd Nove segretari silurati in 14 anni

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - repubblica : Pd, Enrico Letta a sorpresa nel circolo romano di Testaccio: 'Da lunedì vorrei un confronto in ogni sezione'. Milit… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico #AssembleaPD #ANSA - eunewsit : #Europa, giovani e diritti. Il nuovo PD di @EnricoLetta - pinorosa_pino : RT @robdellaseta: Il Pd e l’ambiente? Troppe occasioni perse. Da leggere sul @DomaniGiornale Ferdinando Cotugno @FerdinandoC -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Il Sole 24 ORE

'Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante '. Ha aperto così il proprio interventoil proprio intervento all'assemblea Pd che lo ha designato unico candidato alla segreteria del Pd e che poi lo ha eletto come successore di Nicola Zingaretti con 860 sì, 2 no e 4 astenuti ...Viterbo - Abbiamo votato convintamentea segretario nazionale del Partito Democratico, perché saprà rilanciare l'orgoglio della vocazione maggioritaria del nostro partito intesa come volontà di rappresentare la complessità ...La Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Buon lavoro a Enrico Letta. Il M5S è disponibile a collaborare con lealtà, a partire da innovazione e transizio ...Letta osserva… Leggi Così il ciclone Letta rischierà, per fortuna forse, di essere per il Pd quello che è stato Mario Draghi per la politica e i partiti italiani. E, in attesa che, con il nuovo ...