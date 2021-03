Enrico Letta: “Mi candido ma serve un nuovo Pd, non un nuovo segretario” (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta candidato segreteria Pd con votazione elettronica. Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, Enrico Letta è stato eletto nuovo segretario del Pd. Enrico Letta è in diretta streaming per il suo discorso durante l’assemblea nazionale del Pd. Enrico Letta candidato segretario pd: “Priorità a lavoro, giovani e donne. Abbiamo un problema sulla parità di genere” L’emozione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Botta e risposta tra Renzi e Conte Sì della Camera al Def Salvini attacca Conte sulle tasse A Roccaraso gli Stati generali della montagna Zingaretti plaude allo stato di ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 14 marzo 2021)candidato segreteria Pd con votazione elettronica. Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti,è stato elettodel Pd.è in diretta streaming per il suo discorso durante l’assemblea nazionale del Pd.candidatopd: “Priorità a lavoro, giovani e donne. Abbiamo un problema sulla parità di genere” L’emozione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Botta e risposta tra Renzi e Conte Sì della Camera al Def Salvini attacca Conte sulle tasse A Roccaraso gli Stati generali della montagna Zingaretti plaude allo stato di ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - ClemensDaniela : RT @rossipresidente: Ho votato con piacere e convinzione per Enrico Letta. Tra le tante cose giuste che ha detto vorrei citare la grande b… - Franco32656300 : Per tutti quelli che avessero perso la diretta di Enrico Letta all'assemblea del PD ecco il suo intervento intero.… -