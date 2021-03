Docente muore a Biella dopo vaccino AstraZeneca: sospeso un lotto nel Piemonte (Di domenica 14 marzo 2021) Occorre fidarsi della scienza in attesa di capire quale sia il collegamento tra il vaccino AstraZeneca e le morti sospette (tre adesso in Italia, dopo le due in Sicilia). Nelle scorse ore a Biella, è ... Leggi su globalist (Di domenica 14 marzo 2021) Occorre fidarsi della scienza in attesa di capire quale sia il collegamento tra ile le morti sospette (tre adesso in Italia,le due in Sicilia). Nelle scorse ore a, è ...

