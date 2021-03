Dinamo Sassari-Trento oggi | orario | tv | programma | streaming Serie A basket 2021

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021), domenica 14 marzo, andrà in scena il match tra, valido per la ventiduesima giornata dellaA 2020-di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Tanta amarezza in casa Banco di Sardegna, dovuta al ko contro Varese nello scorso turno di campionato ma soprattutto alla rocambolesca sconfitta in casa del Nymburk che pregiudica non poco il cammino dei sardi in Champions League. La squadra di Gianmarco Pozzecco è dunque chiamata a una reazione per riprendere la marcia verso le posizione più nobili della classifica (attualmente è quarta a -6 dalla vetta). Il morale è di segno opposto tra i trentini, reduci ...