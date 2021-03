Daydreamer, anticipazioni: prove di riavvicinamento tra Can e Sanem (Di domenica 14 marzo 2021) Can e Sanem - Daydreamer prove di riavvicinamento tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno, anche a causa delle intromissioni dei loro amici, i due protagonisti della telenovela turca avranno modo di trascorrere tanto tempo insieme. Dopo aver fatto da babysitter ad una neonata, i piccioncini faranno infatti un viaggio in barca che porterà loro ad avere un ulteriore chiarimento sulla fine della loro storia. Il tutto verrà innescato dall’editore Yigit (Utku Ates), che porterà la ragazza a pensare che il Divit stia per lasciare, ancora una volta, la Turchia. Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni lunedì 15 marzo 2021 Leyla e Emre decidono che è giunto il tempo di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 marzo 2021) Can editra Can (Can Yaman) e(Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate di– Le Ali del Sogno, anche a causa delle intromissioni dei loro amici, i due protagonisti della telenovela turca avranno modo di trascorrere tanto tempo insieme. Dopo aver fatto da babysitter ad una neonata, i piccioncini faranno infatti un viaggio in barca che porterà loro ad avere un ulteriore chiarimento sulla fine della loro storia. Il tutto verrà innescato dall’editore Yigit (Utku Ates), che porterà la ragazza a pensare che il Divit stia per lasciare, ancora una volta, la Turchia. Ecco lelunedì 15 marzo 2021 Leyla e Emre decidono che è giunto il tempo di ...

