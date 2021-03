Come sarà l’estate del 2021? Solo i ricchi potranno permettersi di viaggiare (Di domenica 14 marzo 2021) Come sarà l’estate del 2021? Uguale a quella del 2020 o torneremo ad essere liberi di muoverci a nostro piacimento? E’ una domanda che si chiedono in molti. Nel Regno Unito si aspetta giugno, il 15 giugno per l’esattezza; è questa la data magica del ritorno alla normalità indicata da Boris Johnson e così molti hanno iniziato a prenotarsi le vacanze al sole nel mediterraneo. Ma sarà possibile viaggiare? A giudicare dalle difficoltà incontrate per rientrare a Londra al momento direi che pensare che a giugno si torni alla normalità è decisamente ottimista. Prima di tutto le regole per rientrare cambiano continuamente, sul sito del governo britannico ciò che bisogna fare dall’inizio del mese non è scritto con chiarezza. Certamente il sistema di entrata è disegnato per scoraggiare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021)del? Uguale a quella del 2020 o torneremo ad essere liberi di muoverci a nostro piacimento? E’ una domanda che si chiedono in molti. Nel Regno Unito si aspetta giugno, il 15 giugno per l’esattezza; è questa la data magica del ritorno alla normalità indicata da Boris Johnson e così molti hanno iniziato a prenotarsi le vacanze al sole nel mediterraneo. Mapossibile? A giudicare dalle difficoltà incontrate per rientrare a Londra al momento direi che pensare che a giugno si torni alla normalità è decisamente ottimista. Prima di tutto le regole per rientrare cambiano continuamente, sul sito del governo britannico ciò che bisogna fare dall’inizio del mese non è scritto con chiarezza. Certamente il sistema di entrata è disegnato per scoraggiare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Vaccino Covid, caos in Campania: sistema in tilt. Cosa sta succedendo ' È un disastro - ha poi aggiunto lo stesso - Ma che ne sarà per quegli over 70 incapaci di usare ...- oppure si potrebbero contattare le compagnie telefoniche e spingerle ad inviare sms su come quando ...

Le dimissioni capolavoro di Zinga: ora il Pd è esattamente ciò che voleva Come aveva già scritto su TPI Marco Antonellis, la presenza di Zingaretti nel Pd che verrà (e che viene battezzato oggi con l'elezione di Letta in Assemblea Nazionale) sarà tutt'altro che marginale. "...

