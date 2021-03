Città affollate prima delle chiusure. Dalla mezzanotte scattano i divieti (Di domenica 14 marzo 2021) Ultime ore di shopping e aperture. Poi scatteranno le restrizioni, con dieci Regioni in rosso e tutte le altre in arancione, ad eccezione della Sardegna che resterà in bianco. Scuole chiuse, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) Ultime ore di shopping e aperture. Poi scatteranno le restrizioni, con dieci Regioni in rosso e tutte le altre in arancione, ad eccezione della Sardegna che resterà in bianco. Scuole chiuse, ...

Advertising

agnostico43 : Strade affollate nelle città prima che scatti il rosso. E' un peccato perdere l'occasione di contrarre il virus, ch… - mimma42 : RT @Anna50732053: #Campania #zonarossa dopo 2 giorni di clausura sono uscita per commissioni e mi aspettavo di trovare una città spettrale… - Carmela_oltre : RT @baronemarco80: friuliveneziagiulia è da tempo che è messo male per la diffusione del #coronavirus , la #zonarossa è una naturale conseg… - baronemarco80 : friuliveneziagiulia è da tempo che è messo male per la diffusione del #coronavirus , la #zonarossa è una naturale c… - baronemarco80 : Forse dovevamo fare come i cinesi,ma quelli che parlano nel contesto in cui siamo di #DittaturaSanitaria dovrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Città affollate Città affollate prima delle chiusure. Dalla mezzanotte scattano i divieti Ultime ore di shopping e aperture. Poi scatteranno le restrizioni, con dieci Regioni in rosso e tutte le altre in arancione, ad eccezione della Sardegna che resterà in bianco. Scuole chiuse, ...

Via libera alle seconde case Raggiungibili in tutta Italia ... con strade, parchi e spiagge affollate un pò ovunque; tanti gli interventi delle forze dell'ordine, allertate sui luoghi a più alto rischio assembramento - soprattutto nelle grandi città - nella ...

Le città dopo il Covid, ripensare la mobilità e i bisogni: l’evento online lunedì 21 con L’Economia e Fnm Corriere della Sera Ultime ore di shopping e aperture. Poi scatteranno le restrizioni, con dieci Regioni in rosso e tutte le altre in arancione, ad eccezione della Sardegna che resterà in bianco. Scuole chiuse, ...... con strade, parchi e spiaggeun pò ovunque; tanti gli interventi delle forze dell'ordine, allertate sui luoghi a più alto rischio assembramento - soprattutto nelle grandi- nella ...