Ciro Immobile | il gesto assurdo per la moglie fa impazzire il web

Advertising

OfficialSSLazio : Scarpa d'oro 2019-2020 ?? Cerimonia di consegna a @ciroimmobile ?? - Eurosport_IT : 36 gol (e 72 punti): Ciro Immobile riceve la sua meritata Scarpa D'Oro ?????? #Immobile | #ScarpaDOro | #Lazio - UEFAcom_it : ?? Ciro Immobile è __________ #UCL | @OfficialSSLazio - AleStile_94 : Ciro Immobile vuol mostrare al mondo che é di Torre Annunziata. ???? - mumra77 : RT @footballthirsts: Ciro Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Immobile

Sky Sport

ROMA - Dopo aver ricevuto il premio per la Scarpa d'Oro vinta la scorsa stagione, l'attaccante della Lazioha deciso di festeggiare a modo suo con un tatuaggio speciale. Si perchè l'amore verso sua moglie Jessica è sempre al di sopra di ogni cosa e se non bastava la "J" disegnata con le dita ...... Can Yaman, Michele Riondino e Claudio Amendola; del mondo della musica come Irama, Gianni Morandi, Renato Zero e Alessandra Amoroso e del mondo dello sport come Nicolò Zaniolo,, ...Ciro Immobile lascia a bocca aperta il popolo del web con un gesto pazzesco dedicato alla splendida moglie Jessica Malena ...Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle coppie più affiatate sui social network. Il bomber della Lazio posta spesso foto e video insieme con la moglie, che ricambia quotidianamente. A destare la ...