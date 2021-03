Bassetti: “Più risposte ai cittadini su AstraZeneca” (Di domenica 14 marzo 2021) “L’azienda avrebbe dovuto mettere a disposizione un numero verde o far rispondere a qualcuno esperto, mentre ci troviamo noi medici sul campo a dover dare informazioni alle persone che giustamente vogliono notizie e chiarimenti”. Non avendolo fatto l’azienda, “che si è limitata a un comunicato stampa, serviva e serve una risposta delle istituzioni chiara e diretta ai cittadini, che sia un numero verde di Aifa o dell’Iss. In un momento così difficile”, rimarca Bassetti, “non si può lasciare la comunicazione a un comunicato stampa, come ha fatto AstraZeneca, non è abbastanza. Ci vogliono risposte per il cittadino, in un momento in cui c’è una comunicazione così cervellotica e così ‘virale’, basti vedere che negli ultimi tre giorni non si parla di altro”. E ancora: “Non è possibile che le persone, giustamente, inondino di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 marzo 2021) “L’azienda avrebbe dovuto mettere a disposizione un numero verde o far rispondere a qualcuno esperto, mentre ci troviamo noi medici sul campo a dover dare informazioni alle persone che giustamente vogliono notizie e chiarimenti”. Non avendolo fatto l’azienda, “che si è limitata a un comunicato stampa, serviva e serve una risposta delle istituzioni chiara e diretta ai, che sia un numero verde di Aifa o dell’Iss. In un momento così difficile”, rimarca, “non si può lasciare la comunicazione a un comunicato stampa, come ha fatto, non è abbastanza. Ci voglionoper il cittadino, in un momento in cui c’è una comunicazione così cervellotica e così ‘virale’, basti vedere che negli ultimi tre giorni non si parla di altro”. E ancora: “Non è possibile che le persone, giustamente, inondino di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Più Alice, farmacista di Recco: "Vaccinata con il lotto ritirato, sto bene" E, oggi più che mai, non ce lo possiamo permettere', conclude. Leggi anche Bassetti: "Subito una legge per rendere obbligatorio il vaccino per chi lavora in ospedale"

Coronavirus, 11 infettati al San Martino, Bassetti: vaccino obbligatorio per chi lavora in ospedale 'Non aver pensato per tempo ad una legge nazionale sul tema - conclude Bassetti - denota la ... Non si può più aspettare. Ci vuole una legge Urgente. Assolutamente urgente. Anche questo rappresenta quel ...

E, oggiche mai, non ce lo possiamo permettere', conclude. Leggi anche: "Subito una legge per rendere obbligatorio il vaccino per chi lavora in ospedale"'Non aver pensato per tempo ad una legge nazionale sul tema - conclude- denota la ... Non si puòaspettare. Ci vuole una legge Urgente. Assolutamente urgente. Anche questo rappresenta quel ...