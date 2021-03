ATP Marsiglia 2021, Daniil Medvedev batte in finale Pierre-Hugues Herbert in tre set (Di domenica 14 marzo 2021) Sul cemento indoor transalpino si conclude il torneo ATP Marsiglia 2021 di tennis, di categoria 250, che vede il successo del russo Daniil Medvedev, numero 1 del seeding, il quale si impone sul francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-4 dopo due ore ed un quarto di battaglia. Nel primo parziale è importante la fase centrale, quando si registrano tre break consecutivi: Medvedev si porta sul 3-2, subisce l’immediato controbreak, ma subito si riporta in vantaggio sul 4-3, non concedendo altre occasioni di rientro all’avversario fino al 6-4 in 38 minuti. Aspra battaglia anche nel secondo set, con palle break sciupate da ambo le parti. L’equilibrio però non si spezza e così si arriva al tie break: Medvedev gira ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Sul cemento indoor transalpino si conclude il torneo ATPdi tennis, di categoria 250, che vede il successo del russo, numero 1 del seeding, il quale si impone sul francesecon il punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-4 dopo due ore ed un quarto di battaglia. Nel primo parziale è importante la fase centrale, quando si registrano tre break consecutivi:si porta sul 3-2, subisce l’immediato controbreak, ma subito si riporta in vantaggio sul 4-3, non concedendo altre occasioni di rientro all’avversario fino al 6-4 in 38 minuti. Aspra battaglia anche nel secondo set, con palle break sciupate da ambo le parti. L’equilibrio però non si spezza e così si arriva al tie break:gira ...

