ASBK | Maxwell e Herfoss protagonisti assoluti a Winton

Qui,riesce a sopravanzare Herfoss, che fuori traiettoria scivola nella via di fuga e termina la gara in undicesima posizione dopo essere ripartito. Al secondo posto arriva l'altra Ducati, ...Si riparte con il veterano Waynecampione, il quale tenterà di confermarsi al top in sella alla Ducati Panigale V4 - R del team Boost Mobile con il numero 1 sulla carena. Tra i principali ...Questo fine settimana scenderà in pista il campionato australiano Superbike, con il primo round al Winton Motor Raceway di Benalla. Tanti i motivi d'interesse, a partire dall'esordio di Oli Bayliss ...Al Winton Motor Raceway di Benalla, infatti, sono stati i "soliti" Wayne Maxwell e Troy Herfoss a dare spettacolo nelle due gare, con Mike Jones terza forza e diversi occhi puntati su Oli Bayliss ...