Arsenal, Aubameyang out con il Tottenham per motivi disciplinari (Di domenica 14 marzo 2021) Il capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang non è stato inserito nella formazione titolare per il derby contro il Tottenham. La situazione Il capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang non è stato inserito nella formazione titolare per il derby contro il Tottenham in programma oggi pomeriggio. La decisione del tecnico Mikel Arteta sarebbe un provvedimento disciplinare ai danni del giocatore di cui al momento non si conoscono i dettagli Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Il capitano dell’Pierre-Emericknon è stato inserito nella formazione titolare per il derby contro il. La situazione Il capitano dell’Pierre-Emericknon è stato inserito nella formazione titolare per il derby contro ilin programma oggi pomeriggio. La decisione del tecnico Mikel Arteta sarebbe un provvedimento disciplinare ai danni del giocatore di cui al momento non si conoscono i dettagli Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MattiaPorta5 : @MilanNewsit All'arsenal lo possiamo dare se ci danno odegard Aubameyang lacazette saka David Luiz pe ride e 98 milioni - Castistyle7 : @MilanNewsit L'arsenal ci deve dare aubameyang pepe e xhaka più 30 mln per una gamba del presidente - Maxi_Gooner : Quando twitto è come se riflettessi quando sono da solo in macchina. La partita di ieri in #UEL tra Arsenal ed Olym… -